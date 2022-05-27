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Леонид Слуцкий возглавил ЛДПР

Леонид Слуцкий возглавил ЛДПР Новым председателем ЛДПР на съезде партии был выбран руководитель фракции в Госдуме Леонид Слуцкий.
В регионе
27 мая 2022 г. 14:30
Леонид Слуцкий возглавил ЛДПР

Новым председателем ЛДПР на съезде партии был выбран руководитель фракции в Госдуме Леонид Слуцкий.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", он был единственным кандидатом и был избран единогласно — за него было подано 86 голосов. Основатель партии Владимир Жириновский скончался 6 апреля.

"Стратегия ЛДПР останется прежней, но она будет как-то модифицирована, она будет возрастать в сторону людей, в сторону укрепления нашей социальной политики",— поделился планами Леонид Слуцкий перед своим избранием.

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Версия на азербайджанском языке Jirinovskinin partiyasına yeni sədr seçilib

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