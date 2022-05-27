Леонид Слуцкий возглавил ЛДПР

Новым председателем ЛДПР на съезде партии был выбран руководитель фракции в Госдуме Леонид Слуцкий.

Новым председателем ЛДПР на съезде партии был выбран руководитель фракции в Госдуме Леонид Слуцкий.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", он был единственным кандидатом и был избран единогласно — за него было подано 86 голосов. Основатель партии Владимир Жириновский скончался 6 апреля.

"Стратегия ЛДПР останется прежней, но она будет как-то модифицирована, она будет возрастать в сторону людей, в сторону укрепления нашей социальной политики",— поделился планами Леонид Слуцкий перед своим избранием.