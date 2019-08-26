СМИ: Сотни женщин в Армении страдают от насилия и инцеста

Проблемы насилия, педофилии и инцеста стали самыми обсуждаемыми темами в этом году в Армении, передает Report со ссылкой на исследование Lenta.Ru.

Как отмечает издание, обсуждение началось благодаря 28-летней чешской художнице Эве, которая приехала работать волонтером в Армению. В апреле прошлого года правоохранительные органы страны задержали жителя одной из северных областей Армении по подозрению в попытке изнасилования. Жалобу на него как раз и подала данная гражданка Чехии.

Год спустя художница поделилась деталями этой истории и другими неприятными воспоминаниями за год, проведенным в Армении. По ее словам, она сталкивалась с систематическими домогательствами. По мнению некоторых жителей Армении, "в стране не бывает изнасилований, а если и бывает, то иностранки, как правило, сами провоцируют".

Данная история стала широко обсуждаться в армянском обществе, вплоть до министров и депутатов. Многие стали обвинять ее в намеренной лжи и манипуляциях, мол, Эва работает на "внешних заказчиков", чтобы опорочить Армению и армян.

Девушку поддержала журналист и блогерша Люси Кочарян, которая опубликовала ее историю в деталях. Многие армянские женщины написали письма Л.Кочарян в поддержку Эвы и рассказали свои истории. Так родился флешмоб #голос_насилия — аналог #янебоюсьсказать и #metoo.

"Сейчас поток писем поредел, но они продолжают поступать — об отчимах, насилующих падчериц, о матерях, которые во все это не верят, о семьях, где избивают девушек за то, что их изнасиловали, о бабушках, сдающих своих внучек в аренду педофилам в обмен на провизию. К Люси обращались не только женщины, но и мужчины. А это вообще нонсенс — чтобы мужчина в традиционном обществе жаловался на изнасилование, пусть и анонимно!", - пишет российское издание.

Так, одна из пострадавших - Лилит (имя изменено) - рассказала, что когда ей было 15 лет, ее пригласили на день рождения в местный бар с большой компанией. По ее словам, ее изнасиловали в уборной, несмотря на сопротивление, и пообещали ей "перерезать глотку", если она кому-нибудь расскажет об этом. Она никому об этом не рассказала, в том числе родителям и психологу, которого она посещала по просьбе родителей из-за ее депрессии.

По ее словам, через пару лет она встретилась со своим насильником, когда искала работу. Мужчина подошел и спросил, рассказала ли она кому-либо об изнасиловании, на что она отрицательно ответила. После чего он ушел.

"Принципиальная разница между #голос_насилия и его иностранными аналогами заключается в том, что женщины в Армении до сих пор боятся рассказывать эти истории от своего имени. Общественность на них реагировала в основном негативно. В традиционном армянском обществе, где девушка должна получить диплом гуманитария, выйти замуж, нарожать детей и подчиняться мужу, разговоры о том, что этих же девушек в юности насилуют все кому не лень, вызвали отторжение", - отмечается в материале.