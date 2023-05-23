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Легион "Свобода России" уничтожил мотострелковую роту РФ в Белгородской области

Легион "Свобода России" уничтожил мотострелковую роту РФ в Белгородской области Бойцы легиона "Свобода России" продолжают операцию в Белгородской области. Сегодня, 23 мая, они уничтожили мотострелковую роту (около 150 солдат) армии РФ.
В регионе
23 мая 2023 г. 22:21
Легион Свобода России уничтожил мотострелковую роту РФ в Белгородской области

Бойцы легиона "Свобода России" продолжают операцию в Белгородской области. Сегодня, 23 мая, они уничтожили мотострелковую роту (около 150 солдат) армии РФ.

Как передает Report со ссылкой на Telegram-канал подразделения, в легионе напомнили, что целью операции в Белгородской области было создание демилитаризованной зоны на границе России с Украиной и уничтожение силовиков. Там утверждают, что цели были успешно достигнуты.

"В ходе вчерашних боев силы ФСБ были разгромлены и в панике отступили. После этого на место выдвинулись подразделения российской армии, которые попытались провести контратаку. Сегодня, 23 числа, в ходе боев легионом была уничтожена мотострелковая рота российской армии", - рассказал один из бойцов подразделения.

Также в легионе добавили, что уничтожено было и несколько единиц техники врага.

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Версия на азербайджанском языке “Rusiyaya azadlıq” legionu Rusiyanın Belqorod vilayətində ölkənin motoatıcı rotasını məhv edib

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