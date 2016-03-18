СМИ: ​Легендарные Тбилисские серные бани под угрозой закрытия

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Легендарные серные бани, расположенные в старом районе столицы Грузии, оказались под угрозой закрытия – причина в повышении тарифов на использование воды. Об этом сообщает Report со ссылкой на Sputnik-Georgia.

Менеджмент компании Georgian Water and Power ввел новый тариф на воду, превышающий старый примерно в 15 раз.

"За кубометр мы платили примерно 10 тетри (4,3 цента). На сегодняшний день GWP представило 85 тетри за кубометр воды. Разница в цифрах такая – мы платили 700 лари (304 доллара), а на сегодняшний день требуют выплатить 10 тыс. лари (4,3 тыс. долларов)", — заявил директор ООО "Нарикала" Нодар Тотогашвили в эфире телекомпании "Рустави 2".

Отметим, что бани были построены приблизительно в XVII – XIX вв. Их архитектура схожа со строением бань в Баку и других районах Азербайджана.

Серные бани и сегодня сохранили свой исторический облик. Бани расположены в районе, известном как "Мусульманский квартал" или "Площадь" в Тбилиси, около парка Гейдара Алиева.