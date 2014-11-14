Лебедев: Выход Украины из СНГ принесет больше негативных последствий для самой страны, чем для организации

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Заявления о выходе Украины из СНГ делают отдельные политики, которые давно были настроены против участия Украины в Содружестве. Об этом заявил Report находящийся с визитом в Баку председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев, комментируя вопрос об отношении организации к заявлениям по поводу выхода из нее Украины.

По его словам, со стороны официальных лиц Украины не было ни одного заявления: "Поэтому Украина по сегодняшний день остается в составе Содружества и очень надеюсь, что она так и останется".

С.Лебедев, также выразил свое мнение по поводу того, как отразится на СНГ возможный выход Украины из организации: "Не буду отрицать, Украина по своему потенциалу, по людскому и экономическому, является важной составной частью Содружества, но все-таки это один член СНГ, и, считаю, что выход Украины из СНГ принесет больше негативных последствий для самой Украины, чем для СНГ. Содружество перенесет этот выход, а вот для Украины это было бы очень тяжело, и я не хотел бы, чтобы так произошло".