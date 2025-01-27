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Лебедев: Армении будет трудно без сотрудничества в рамках ЕАЭС и СНГ

Лебедев: Армении будет трудно без сотрудничества в рамках ЕАЭС и СНГ Армении без сотрудничества в рамках ЕАЭС и СНГ будет трудно.
В регионе
27 января 2025 г. 15:50
Лебедев: Армении будет трудно без сотрудничества в рамках ЕАЭС и СНГ

Армении без сотрудничества в рамках ЕАЭС и СНГ будет трудно.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил генсек Содружества Сергей Лебедев.

"Реальность такова: Армении без стран СНГ, без сотрудничества в рамках ЕАЭС будет трудно. А зачем лишние сложности, трудности для народа Армении? Страны СНГ и Беларусь, насколько я знаю, готовы помочь Армении сохранить это взаимодействие", - отметил он.

Говоря о недавно подписанной хартии о стратегическом партнерстве между Арменией и США и планах Еревана по присоединению республики к ЕС, генсек СНГ отметил, что очень много документов подписывается, но потом не выполняется.

"Очень много документов подписывается, но не все они выполняются. Потом жизнь вносит свои коррективы", - заявил Лебедев.

Напомним, что 9 января правительство Армении одобрило законопроект о начале процесса вступления в ЕС и направило его в парламент.

Комиссия парламента Армении по вопросам европейской интеграции 24 января дала положительное заключение законопроекту о начале процесса вступления страны в ЕС.

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Версия на азербайджанском языке Baş katib: Ermənistana Aİİ və MDB ilə əməkdaşlıq etməmək çətin olacaq
Версия на английском языке Lebedev: Armenia to have hard time without co-op within EAEU, CIS

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