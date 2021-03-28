Le Monde: "От центрального актора до предателя нации: Разочарование в Николе Пашиняне"

Глава правительства Армении, пришедший к власти после "бархатной революции" 2018 года, все больше подвергается критике.

Глава правительства Армении, пришедший к власти после "бархатной революции" 2018 года, все больше подвергается критике.

Как передает Report, об этом пишет французский Le Monde , который в достаточно большой статье коснулся ситуации, сложившейся в Армении, и фиаско премьер-министра Никола Пашиняна.

Ниже представляем статью:

"Большая часть населения винит Пашиняна за его позицию во время войны в Карабахе, когда страна встала на колени перед Азербайджаном. Достаточно просто произнести его имя, чтобы увидеть, как люди хмурятся.

"О, только не Никол Пашинян, прошу вас, я просто нервничаю", - говорит один из его прежних сторонников. "Я практически хочу переворота, чтобы он ушел", - признается другой мой собеседник. "Он так разочаровал нас", - сетует уже третий.

Реакция бывших коллег или сторонников на вопрос о Пашиняне часто одинаковая. "Когда начинаешь составлять список неудач, то просто не знаешь, где остановится", - заметил один из собеседников Le Monde, перечисляя при этом все свои жалобы.

"Вчерашний герой "бархатной революции", 45-летний Никол Пашинян, по их мнению, стал символом побежденной и униженной Армении после тяжелого поражения от Азербайджана в войне в Карабахе", - пишет издание.

Население не прощает ему значительных территориальных потерь, а также погибших на фронте около 3 500 солдат, большинство из которых были совсем еще молодыми. Через четыре месяца после окончания конфликта десятки семей все еще ждут новостей о пропавших без вести на поле боя своих близких.

В течении всей войны Пашинян уверял их всех, что победа близка. Они очень быстро поняли, что все это было ничего, что его победные речи не имеют ничего общего с реальностью боевых действий.

И с тех пор повторяется одно и то же послание: "Никол - предатель и должен уйти". Говорится, что президент, церковь, оппозиция, затем и военные призвали уйти в отставку и организовать внеочередные выборы.

Тем не менее, Пашинян ждет поддержки своих сторонников, пусть и сокращенной, но верной, примерно 20% населения, в перспективе внеочередных выборов, которые запланированы на 20 июня.

Когда 25 февраля военные потребовали его отставки, через три месяца после поражения в Карабахе, премьер-министр дал ответный удар уличной властью, что он предпочитает и знает хорошо.

Осудив "попытку переворота", он призвал своих соратников выйти с ним на улицу. Его окружение пытается переубедить его, но все зря: с мегафоном в руке премьер-министр проводит шествие по улицам Еревана, за ним следует множество его сторонников.

"Я стал премьер-министром не по собственной воле, а так как так решил народ", - выкрикивает он перед собравшимися в столице 20 000 человек, при этом театрально добавив: "Пусть народ потребует моей отставки или расстреляет меня".

"Он руководит страной как газетой, с помощью "breaking news", за которыми ничего не стоит", - вздыхает Марине Манучарян.

У первоначальных сторонников Пашиняна возмущение превращается в разочарование.

"Он предал ценности революции и сломил созданное им же огромное воодушевление", - выражает сожаление бывший директор благотворительного фонда "Мой шаг" Ованнес Казарян.

Его бывшие сторонники теперь с отвращением и беспомощностью наблюдают за раздроблением общества. Все говорят, что страна никогда еще не была настолько разобщенной.

"Пашинян вытаскивает из людей наихудшее, он создал атмосферу ненависти и гражданской войны", - возмущенно говорит Манучарян.

Бывшая активистка не может простить себя за помощь в вопросе получения власти Пашиняном.

"Это мой крест. Я буду нести его всю жизнь", - говорит она.

Такую же вину ощущает бывший друг премьер-министра Гегам Назарян.

"Это ощущение преследует меня", - говорит он.

Журналист вытаскивает из кармана старую фотографию. Семеро детей собрались в ряд от мала до велика у разноцветной стены: дочь, его два сына и дети Никола Пашиняна. Тогда они часто играли вместе. Абгар, младший сын Гегама Назаряна, на правой стороне фотографии. 27 сентября 2020 года он нес свою службу, когда началась война. Молодой человек погиб на второй день в возрасте 18 лет.

В прошлом месяце он явился ему во сне.

"Он сказал мне: "Отец, не вини себя. Ты ничего не мог сделать".

Журналист слегка поднимает голову: "Пашинян - единственный ответственный за смерть моего сына и тысяч других ребят, убитых на передовой. Именно он стал причиной этой войны своей непродуманной политикой".