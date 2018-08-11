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    Лавров заявил Помпео о неприятии Россией новых санкций США из-за "дела Скрипалей"

    Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Глава МИД России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с госсекретарём США Майком Помпео. Об этом сообщает пресс-служба российского МИД, передает Report. 

    «С российской стороны было высказано категорическое неприятие недавно объявленных Вашингтоном новых санкций со ссылкой на якобы имеющуюся информацию о причастности России к так называемому делу Скрипалей», — говорится в сообщении ведомства.

    Кроме того, отмечается, что в ходе телефонного разговора стороны обсудили ряд вопросов международной повестки дня, включая ситуацию в Сирии.

    В ведомстве добавили, что Лавров и Помпео договорились «поддерживать контакты по всем вопросам, представляющим взаимный интерес».

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