Лавров заявил Помпео о неприятии Россией новых санкций США из-за "дела Скрипалей"

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Глава МИД России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с госсекретарём США Майком Помпео. Об этом сообщает пресс-служба российского МИД, передает Report.

«С российской стороны было высказано категорическое неприятие недавно объявленных Вашингтоном новых санкций со ссылкой на якобы имеющуюся информацию о причастности России к так называемому делу Скрипалей», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, отмечается, что в ходе телефонного разговора стороны обсудили ряд вопросов международной повестки дня, включая ситуацию в Сирии.

В ведомстве добавили, что Лавров и Помпео договорились «поддерживать контакты по всем вопросам, представляющим взаимный интерес».