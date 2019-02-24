Лавров заявил об отсутствии условий для заключения договора с Японией

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью вьетнамскому телевидению и китайским телеканалам ЦТВ и «Феникс» заявил, что условия для решения проблемы мирного договора с Японией пока отсутствуют, передает Report.

«Мы будем продолжать кропотливую работу, добиваясь выхода на договорённости, которые позволят создать условия для такого решения проблемы мирного договора, которое будет приемлемо для народов обеих стран... Пока мы видим, что эти условия отсутствуют полностью», — заявил Лавров.