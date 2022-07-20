Лавров заявил об изменении задач российской "спецоперации" в Украине

География задач так называемой "спецоперации" в Украине изменилась и якобы вышла за границы так называемых "ДНР" и "ЛНР".

География задач так называемой "спецоперации" в Украине изменилась и якобы вышла за границы так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Сейчас география другая. Это далеко не только "ДНР" и "ЛНР", это еще и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий, и этот процесс продолжается, причем продолжается последовательно и настойчиво", - отметил он.

Российский министр также в очередной раз пригрозил Западу из-за поставок оружия Украине, в частности ракетных установок HIMARS.

"Мы не можем допустить, чтобы на той части Украины, которую будет контролировать Зеленский или кто его заменит, находилось оружие, которое будет представлять прямую угрозу нашей территории", - подчеркнул Лавров.