О нас

Лавров заявил об изменении задач российской "спецоперации" в Украине

Лавров заявил об изменении задач российской "спецоперации" в Украине География задач так называемой "спецоперации" в Украине изменилась и якобы вышла за границы так называемых "ДНР" и "ЛНР".
В регионе
20 июля 2022 г. 15:59
Лавров заявил об изменении задач российской спецоперации в Украине

География задач так называемой "спецоперации" в Украине изменилась и якобы вышла за границы так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Сейчас география другая. Это далеко не только "ДНР" и "ЛНР", это еще и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий, и этот процесс продолжается, причем продолжается последовательно и настойчиво", - отметил он.

Российский министр также в очередной раз пригрозил Западу из-за поставок оружия Украине, в частности ракетных установок HIMARS.

"Мы не можем допустить, чтобы на той части Украины, которую будет контролировать Зеленский или кто его заменит, находилось оружие, которое будет представлять прямую угрозу нашей территории", - подчеркнул Лавров.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Lavrov Ukraynanı təhdid edib: "Əməliyyatların coğrafiyası genişlənə bilər"

Другие новости из категории

Турция оснастила грузинскую армию логистическим оборудованием
ФотоТурция оснастила грузинскую армию логистическим оборудованием
20 июля 2022 г. 13:27
В Европе продолжается сбор средств на закупку БПЛА Bayraktar для Украины
В Европе продолжается сбор средств на закупку БПЛА Bayraktar для Украины
20 июля 2022 г. 13:06
Зурабишвили: Война в Украине увеличила транзитный потенциал Южного Кавказа
Зурабишвили: Война в Украине увеличила транзитный потенциал Южного Кавказа
20 июля 2022 г. 13:06
Украина получит от США еще 169 млн долларов гуманитарной помощи
Украина получит от США еще 169 млн долларов гуманитарной помощи
20 июля 2022 г. 12:47
РФ вывела из боевого состава и утилизирует самую большую в мире атомную подлодку
РФ вывела из боевого состава и утилизирует самую большую в мире атомную подлодку
20 июля 2022 г. 12:40
Генштаб ВСУ: Потери ВС России составили 38,75 тыс. человек
Генштаб ВСУ: Потери ВС России составили 38,75 тыс. человек
20 июля 2022 г. 10:43
Аятолла Хаменеи поддержал действия России в Украине
Аятолла Хаменеи поддержал действия России в Украине
20 июля 2022 г. 10:33
Путин заявил, что Россия готова содействовать вывозу украинского зерна
Путин заявил, что Россия готова содействовать вывозу украинского зерна
20 июля 2022 г. 02:02
Раиси: страны тройки согласились, что США должны покинуть Сирию
Раиси: страны "тройки" согласились, что США должны покинуть Сирию
20 июля 2022 г. 00:44
Путин заявил, что Заевфратье должно вернуться под контроль правительства Сирии
Путин заявил, что Заевфратье должно вернуться под контроль правительства Сирии
19 июля 2022 г. 23:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi