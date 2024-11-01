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Лавров заявил о серьезном настрое Турции и Сирии возобновить диалог

Лавров заявил о серьезном настрое Турции и Сирии возобновить диалог Власти в Турции и Сирии подают сигналы о серьезной заинтересованности в возобновлении диалога, Россия будет активно способствовать перезапуску этих переговоров.
В регионе
1 ноября 2024 г. 08:57
Лавров заявил о серьезном настрое Турции и Сирии возобновить диалог

Власти в Турции и Сирии подают сигналы о серьезной заинтересованности в возобновлении диалога, Россия будет активно способствовать перезапуску этих переговоров.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью турецкой газете Hürriyet.

Глава российского МИД указал, что выявившиеся ранее расхождения в позициях Дамаска и Анкары привели к паузе в переговорном процессе.

"Сирийское правительство настаивает, что сперва необходимо определиться с выводом турецкого воинского контингента с территории Сирийской Арабской Республики. В Турции в принципиальном плане подтверждают приверженность суверенитету и территориальной целостности Сирии, но к вопросу об уходе своих военных предлагают вернуться позднее. Поскольку из обеих столиц поступают сигналы о серьезной заинтересованности в возобновлении диалога, будем активно содействовать скорейшему перезапуску переговорного процесса", - отметил он.

Лавров также подчеркнул, что нормализация сирийско-турецких отношений имеет большое значение для стабилизации в Сирии и укрепления безопасности на Ближнем Востоке.

Дипломат добавил, что Россия прилагает последовательные усилия для преодоления противоречий между Дамаском и Анкарой. Среди тем, представляющих особый интерес, Лавров выделил возвращение сирийских беженцев, борьбу с терроризмом и обеспечение безопасности границ.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN rəhbəri Türkiyə və Suriyanın dialoqun bərpasında ciddi maraqlı olduğunu bildirib

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