Лавров заявил о расширении Россией и Грузией географии рейсов

Связи между Москвой и Тбилиси успешно развиваются, стороны расширяют географию рейсов и наращивают взаимный товарооборот.

Связи между Москвой и Тбилиси успешно развиваются, стороны расширяют географию рейсов и наращивают взаимный товарооборот.

Как передает Report, об этом заявил в интервью ТАСС глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Введение теперь на основе взаимности безвизового режима и для грузинских граждан, и установление воздушного сообщения, конечно, делают наши связи гораздо более удобными, гораздо более комфортными. Количество рейсов расширяется, география прямых рейсов тоже расширяется, растет товарооборот", - сказал министр.

Лавров обратил внимание, что в России "очень популярны многие грузинские традиционные товары экспорта: вино, Боржоми и многое другое".