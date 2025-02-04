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Лавров заявил о проблемах со вторым этапом соглашения Израиля и ХАМАС

Лавров заявил о проблемах со вторым этапом соглашения Израиля и ХАМАС Россия получает сигналы о наличии проблем со вторым этапом выполнения соглашения между Израилем и ХАМАС.
В регионе
4 февраля 2025 г. 15:12
Лавров заявил о проблемах со вторым этапом соглашения Израиля и ХАМАС

Россия получает сигналы о наличии проблем со вторым этапом выполнения соглашения между Израилем и ХАМАС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на XIV Ближневосточной конференции клуба "Валдай".

"Уже сейчас получаем сигналы, что проблемы со вторым этапом уже начались, потому что из правящих кругов Израиля такие посылы раздаются, мол, не все нас устраивает в том, как ХАМАС выполнил свои обязательства по первому этапу, поэтому мы ничего не исключаем", - сказал министр, отметив, что в то же время "Израиль продолжает военные действия на Западном берегу реки Иордан".

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