Лавров заявил о переброске войск военной техники НАТО к границам России

НАТО перебрасывает военную технику к границам России.

НАТО перебрасывает военную технику к границам России.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава МИД Сергей Лавров.

США и их союзники по альянсу в последнее время значительно увеличили военную активность в Черном море. Как полагают в Минобороны, "Штаты пытаются создать группировку войск у российских границ, а одна из целей Вашингтона — военное освоение Украины".

При этом Киев и западные государства выражают обеспокоенность из-за "стягивания" российских сил к западным рубежам страны. Как указывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение — это никому не угрожает и никого не должно волновать.