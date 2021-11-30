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Лавров заявил о переброске войск военной техники НАТО к границам России

Лавров заявил о переброске войск военной техники НАТО к границам России НАТО перебрасывает военную технику к границам России.
В регионе
30 ноября 2021 г. 15:43
Лавров заявил о переброске войск военной техники НАТО к границам России

НАТО перебрасывает военную технику к границам России.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава МИД Сергей Лавров.

США и их союзники по альянсу в последнее время значительно увеличили военную активность в Черном море. Как полагают в Минобороны, "Штаты пытаются создать группировку войск у российских границ, а одна из целей Вашингтона — военное освоение Украины".

При этом Киев и западные государства выражают обеспокоенность из-за "стягивания" российских сил к западным рубежам страны. Как указывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение — это никому не угрожает и никого не должно волновать.

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Версия на азербайджанском языке Lavrov: “NATO Rusiya ilə sərhədə hərbi texnika yerləşdirir”

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