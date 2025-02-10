Лавров заявил о готовности России к переговорам по Украине

Россия готова к переговорам по Украине, в ходе которых должны быть обеспечены российские законные интересы, но не за счет интересов других.

Россия готова к переговорам по Украине, в ходе которых должны быть обеспечены российские законные интересы, но не за счет интересов других.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на торжественном собрании, посвященном Дню дипломатического работника, текст которого размещен на сайте ведомства.

"Как многократно говорил об этом президент Владимир Путин, Россия готова к переговорам, в ходе которых должны быть обеспечены наши законные национальные интересы, - отметил глава МИД РФ. - Не за счет интересов других, но в контексте договоренности о всеобъемлющей системе безопасности, в рамках которой никто не будет уязвлен".

По его словам, только полное и необратимое устранение первопричин конфликта может открыть путь к его завершению.

"Не говорим ни о чем другом, кроме как о воплощении в практические дела принципов Устава ООН и консенсусных договоренностей, принимаемых в ОБСЕ, и которые, перечеркнув все те решения, сейчас находятся в глубочайшем кризисе. Не знаю, удастся ли ее спасти", - подчеркнул Лавров.