О нас

Лавров заявил о готовности России к переговорам по Украине

Лавров заявил о готовности России к переговорам по Украине Россия готова к переговорам по Украине, в ходе которых должны быть обеспечены российские законные интересы, но не за счет интересов других.
В регионе
10 февраля 2025 г. 22:53
Лавров заявил о готовности России к переговорам по Украине

Россия готова к переговорам по Украине, в ходе которых должны быть обеспечены российские законные интересы, но не за счет интересов других.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на торжественном собрании, посвященном Дню дипломатического работника, текст которого размещен на сайте ведомства.

"Как многократно говорил об этом президент Владимир Путин, Россия готова к переговорам, в ходе которых должны быть обеспечены наши законные национальные интересы, - отметил глава МИД РФ. - Не за счет интересов других, но в контексте договоренности о всеобъемлющей системе безопасности, в рамках которой никто не будет уязвлен".

По его словам, только полное и необратимое устранение первопричин конфликта может открыть путь к его завершению.

"Не говорим ни о чем другом, кроме как о воплощении в практические дела принципов Устава ООН и консенсусных договоренностей, принимаемых в ОБСЕ, и которые, перечеркнув все те решения, сейчас находятся в глубочайшем кризисе. Не знаю, удастся ли ее спасти", - подчеркнул Лавров.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Lavrov Rusiyanın Ukrayna ilə bağlı danışıqlara hazır olduğunu bəyan edib

Самое важное

Генконсульство Азербайджана в Лос-Анджелесе возобновило работу в своем здании
Генконсульство Азербайджана в Лос-Анджелесе возобновило работу в своем здании
10 февраля 2025 г. 10:22
Обнародованы даты проведения выпускных экзаменов для учеников 11-х классов
Обнародованы даты проведения выпускных экзаменов для учеников 11-х классов
7 февраля 2025 г. 16:44
Посол Пакистана: Для нас было бы честью участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана
Посол Пакистана: Для нас было бы честью участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана
5 февраля 2025 г. 12:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi