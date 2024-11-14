Лавров заявил о готовности РФ к контактам с администрацией Трампа

Россия открыта к контактам с США при администрации Дональда Трампа, мяч на американской стороне.

Россия открыта к контактам с США при администрации Дональда Трампа, мяч на американской стороне.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Президент [РФ Владимир] Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" сказал, что он всегда готов к общению. Не мы его прерывали - мяч на той стороне", - сказал Лавров, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом он подчеркнул, что Россия не строит каких-либо ожиданий от новой администрации США, а будет оценивать ее конкретные шаги. "Ожиданий и гаданий не будет. Будем судить по конкретным делам", - отметил министр.