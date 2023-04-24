Лавров заявил, что мир подошел к более опасной черте, чем во времена холодной войны

Мир со времен холодной войны подошел, возможно, к еще более опасной черте, ситуация усугубляется отказом США и союзников от дипломатии.

Мир со времен холодной войны подошел, возможно, к еще более опасной черте, ситуация усугубляется отказом США и союзников от дипломатии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН.

"Уважаемые коллеги, мы вновь, как и в годы холодной войны, подошли к опасной, а может быть, еще более опасной черте, - сказал Лавров. - Ситуация усугубляется утратой веры в многосторонность, когда финансово-экономическая агрессия Запада разрушает блага глобализации, когда США и их союзники отказываются от дипломатии и требуют выяснение отношений "на поле боя".

"Все это - в стенах ООН, созданной для предотвращения ужасов войны, - продолжил министр. - Голоса ответственных, здравомыслящих сил, призывы проявить политическую мудрость, возродить культуру диалога заглушаются теми, кто взял курс на подрыв основополагающих принципов межгосударственного общения".

Глава российской дипломатии подчеркнул, что "все должны вернуться к истокам - соблюдению целей и принципов Устава ООН во всем их многообразии и взаимосвязи".

Подлинная многосторонность на современном этапе, по словам Лаврова, "требует адаптации ООН к объективным тенденциям формирования многополярной архитектуры международных отношений". "Необходимо ускорить реформу Совета Безопасности за счет расширения представленности в нем стран Азии, Африки и Латинской Америки. Нынешняя чрезмерная перепредставленность Запада в этом главном органе ООН подрывает принцип многосторонности", - указал глава МИД РФ.