Лавров: Заверения Макрона по аресту Дурова вызывают сомнения

Заверения президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что арест сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова не продиктовано политическими мотивами, вызывает сомнения.

Заверения президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что арест сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова не продиктовано политическими мотивами, вызывает сомнения.

Как передает Report, об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью РБК.

"Они убеждают, и Макрон выступал публично, что здесь нет никакой политики. В это очень трудно верится, и та линия по захвату любых мало-мальски популярных и значимых информационных ресурсов Западом уже давно проводится", - отметил он.

По словам Лаврова, несмотря на то, что Франция, как и другие страны ОБСЕ, присоединилась к Парижской хартии для новой Европы, принятой по итогам саммита в 1990 году, которая поддерживает общечеловеческие ценности, включая свободу и доступ к информации, уже давно "все это перечеркнула". Но, российская сторона продолжает работу с французским МИД с тем, чтобы получить максимально подробную информацию по задержанию Дурова в Париже. Но пока нет реакции французской стороны на предложение МИД РФ о содействии в консульском доступе по данному вопросу.

"Они исходят из того, что поскольку у него есть французское гражданство и он задержан на французской территории, то применяется французское законодательство. И его французское гражданство в данном случае имеет приоритет", - сказал министр.