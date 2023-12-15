Лавров: Западные страны посылали сигнал Москве для обсуждения украинского вопроса

Руководители некоторых западных стран неоднократно посылали Москве сигналы с предложениями встретиться, чтобы обсудить украинский вопрос и европейскую безопасность.

Руководители некоторых западных стран неоднократно посылали Москве сигналы с предложениями встретиться, чтобы обсудить украинский вопрос и европейскую безопасность.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции с белорусским коллегой Сергеем Алейником по итогам заседания коллегий МИД двух стран.

"Не хочу и не имею права называть имен, но целый ряд высоких руководителей, очень известных, западных стран, в том числе один конкретный руководитель, очень известный, западной страны, несколько раз, <…> как минимум через три разных канала посылал сигналы, почему бы нам не встретиться и не поговорить о том, что делать с Украиной и с европейской безопасностью", - сказал Лавров.