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Лавров: Западные страны посылали сигнал Москве для обсуждения украинского вопроса

Лавров: Западные страны посылали сигнал Москве для обсуждения украинского вопроса Руководители некоторых западных стран неоднократно посылали Москве сигналы с предложениями встретиться, чтобы обсудить украинский вопрос и европейскую безопасность.
В регионе
15 декабря 2023 г. 15:16
Лавров: Западные страны посылали сигнал Москве для обсуждения украинского вопроса

Руководители некоторых западных стран неоднократно посылали Москве сигналы с предложениями встретиться, чтобы обсудить украинский вопрос и европейскую безопасность.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции с белорусским коллегой Сергеем Алейником по итогам заседания коллегий МИД двух стран.

"Не хочу и не имею права называть имен, но целый ряд высоких руководителей, очень известных, западных стран, в том числе один конкретный руководитель, очень известный, западной страны, несколько раз, <…> как минимум через три разных канала посылал сигналы, почему бы нам не встретиться и не поговорить о том, что делать с Украиной и с европейской безопасностью", - сказал Лавров.

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Версия на азербайджанском языке Lavrov: "Bir sıra Qərb ölkələri Ukrayna məsələsini müzakirə etmək üçün bizə siqnallar göndərib"

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