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Глава МИД России: Запад вынашивает планы насчет ядерной войны

Глава МИД России: Запад вынашивает планы насчет ядерной войны Запад вынашивает планы насчет ядерной войны и показательно говорит о наличии у себя ядерного оружия.
В регионе
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3 марта 2022 г. 13:37
Глава МИД России: Запад вынашивает планы насчет ядерной войны

Запад вынашивает планы насчет ядерной войны и показательно говорит о наличии у себя ядерного оружия.

Как сообщает российское бюро Report , об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По его словам, в военной доктрине России прописаны условия применения ядерного оружия, эскалации ради деэскалации не происходит.

"Обратите внимание на высказывания вашего президента господина Байдена, когда его спросили, была ли альтернатива нынешним санкциям, он сказал - альтернативой этим санкциям может быть только третья мировая война. Всем понятно, что третья мировая может быть только ядерной. Обращаем ваше внимание, что это в голове западных политиков постоянно вертится ядерная война, а не в голове россиян", - заявил Лавров.

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Версия на азербайджанском языке Sergey Lavrov nüvə silahından danışıb

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