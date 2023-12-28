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Лавров: Запад не стремится принести мир и стабильность на Южный Кавказ

Лавров: Запад не стремится принести мир и стабильность на Южный Кавказ Западные страны не стремятся принести мир и стабильность в Армению и в целом на Южный Кавказ, их задача потеснить Москву.
В регионе
28 декабря 2023 г. 08:25
Лавров: Запад не стремится принести мир и стабильность на Южный Кавказ

Западные страны не стремятся принести мир и стабильность в Армению и в целом на Южный Кавказ, их задача потеснить Москву.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эксклюзивном интервью ТАСС по итогам 2023 года.

Российский министр указал, что Армения сталкивается с целым рядом вызовов.

"Причем купировать их с помощью западных игроков не получится. США и ЕС, в отличие от России, не стремятся принести мир и стабильность в республику и в целом на Южный Кавказ. Их задача совершенно иная - потеснить Москву и других регионалов, создать новый очаг напряженности вслед за Балканами, Ближним Востоком и Украиной", - добавил Лавров.

При этом, как подчеркнул глава российского дипведомства, "выход из непростой ситуации очевиден - выполнить трехсторонние договоренности Еревана, Баку и Москвы на высшем уровне".

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