Лавров: Запад не стремится принести мир и стабильность на Южный Кавказ

Западные страны не стремятся принести мир и стабильность в Армению и в целом на Южный Кавказ, их задача потеснить Москву.
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Российский министр указал, что Армения сталкивается с целым рядом вызовов.
"Причем купировать их с помощью западных игроков не получится. США и ЕС, в отличие от России, не стремятся принести мир и стабильность в республику и в целом на Южный Кавказ. Их задача совершенно иная - потеснить Москву и других регионалов, создать новый очаг напряженности вслед за Балканами, Ближним Востоком и Украиной", - добавил Лавров.
При этом, как подчеркнул глава российского дипведомства, "выход из непростой ситуации очевиден - выполнить трехсторонние договоренности Еревана, Баку и Москвы на высшем уровне".