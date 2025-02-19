Лавров выступил против барьеров для трудовых мигрантов из Средней Азии и Южного Кавказа

Ужесточение режима въезда трудовых мигрантов из стран Центральной Азии, прежде всего Южного Кавказа, а также из других бывших республик Советского Союза, не способствует долгосрочным интересам России.

Ужесточение режима въезда трудовых мигрантов из стран Центральной Азии, прежде всего Южного Кавказа, а также из других бывших республик Советского Союза, не способствует долгосрочным интересам России.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сказал глава МИД РФ Сергей Лавров на правительственном часе в Госдуме.

Он согласился, что "за порядком необходимо следить", но выступил против введения визового режима.

"Мы исходим из того, что надо ужесточать контроль за их поведением, но не ставить барьеры, тем более не вводить визовый режим. Да, по сравнению с тем порядком, который существовал, сейчас принимаются дополнительные меры, но они именно нацелены на ужесточение контроля, а не на создание преград для трудовой миграции", - сказал Лавров.