Лавров: Выборы президента Беларуси не были идеальными

"Это признается и белорусским руководством, которое пытается вступить в диалог с гражданами, протестующими против того, что они считают ущемлением своих прав"

"Белорусское руководство признает, что выборы в стране не были идеальными, существует немало свидетельств этому".

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью программе "60 минут" на телеканале "Россия-1".

"Сказанное не означает, что выборы были идеальными. Конечно, нет. Тому немало свидетельств. Это признается и белорусским руководством, которое пытается вступить в диалог с гражданами, протестующими против того, что они считают ущемлением своих прав", - отметил министр.

"В Москве встревожены попытками внешних игроков использовать внутренние сложности республики с целью навязать свои порядки", - добавил он.