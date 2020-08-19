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Лавров: Выборы президента Беларуси не были идеальными

Лавров: Выборы президента Беларуси не были идеальными "Это признается и белорусским руководством, которое пытается вступить в диалог с гражданами, протестующими против того, что они считают ущемлением своих прав"
В регионе
19 августа 2020 г. 15:43
Лавров: Выборы президента Беларуси не были идеальными

"Белорусское руководство признает, что выборы в стране не были идеальными, существует немало свидетельств этому".

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью программе "60 минут" на телеканале "Россия-1".

"Сказанное не означает, что выборы были идеальными. Конечно, нет. Тому немало свидетельств. Это признается и белорусским руководством, которое пытается вступить в диалог с гражданами, протестующими против того, что они считают ущемлением своих прав", - отметил министр. 

"В Москве встревожены попытками внешних игроков использовать внутренние сложности республики с целью навязать свои порядки", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Lavrov: “Belarusdakı seçkilər ideal keçməyib”

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