​Лавров: Возможность для диалога Москвы и Анкары по Идлибу остается

"Москва принесла соболезнования Турции в связи с гибелью турецких военных в Сирии". Как передаёт российское бюро Report, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время совместного выхода к СМИ с министром иностранных и европейских дел Великого герцогства Люксембург Жаном Ассельборном.

Он также сообщил о состоявшемся сегодня телефонном разговоре Путина и Эрдогана.

По словам министра, Россия и Турция готовы продолжить координацию по Идлибу.

"Если договоренности между Москвой и Анкарой по Идлибу выполнялись бы в полной мере, таких трагедий как гибель турецких военных можно было бы избежать", - сказал он.

Министр подчеркнул, что возможность для диалога Москвы и Анкары по Идлибу еще остается.