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Лавров возглавит российскую делегацию на Генассамблее ООН в сентябре

Лавров возглавит российскую делегацию на Генассамблее ООН в сентябре Российскую делегацию на 78-й сессии Генассамблеи ООН возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров.
В регионе
18 августа 2023 г. 15:39
Лавров возглавит российскую делегацию на Генассамблее ООН в сентябре

Российскую делегацию на 78-й сессии Генассамблеи ООН возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, его кандидатуру в составе делегации утвердил президент Владимир Путин.

Президент также включил в состав делегации замглавы МИД Сергея Вершинина, председателя комитета Совета федерации по международным делам Григория Карасина, постоянного представителя при ООН Василия Небензю, председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого.

Открытие 78-й сессии Генассамблеи ООН состоится 5 сентября 2023 года. Председателем сессии был избран постоянный представитель республики Тринидад и Тобаго Деннис Фрэнсис. Он говорил, что будет уделять особое внимание "миру, процветанию, прогрессу и устойчивости".

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Версия на английском языке Lavrov to head Russian delegation at UN General Assembly in September

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