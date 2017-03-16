Лавров: Восстановление связей России и Турции пойдет на пользу безопасности Южного Кавказа

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Поэтапное восстановление российско-турецких связей пойдет на пользу безопасности и стабильности на Южном Кавказе. Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью армянскому журналу Regional Post - Caucasus.

По его словам, вывод отношений России и Турции из многомесячного кризиса повысит доверие и взаимопонимание в регионе.

По словам дипломата, нормализацию российско-турецких отношений не стоит рассматривать как процесс, который может навредить другим государствам. "Нормализацию отношений между Россией и Турцией не стоит рассматривать как процесс, который может навредить другим государствам, - сказал глава российского дипведомства. - У России нет скрытой повестки дня. Мы не строим политические или экономические альянсы, направленные против третьих стран и ущемляющие чьи-либо интересы".

Россия будет готова оказать активное содействие Армении и Турции, когда они сядут за стол переговоров, добавил министр.