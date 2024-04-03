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Лавров в ближайшее время посетит Китай

Лавров в ближайшее время посетит Китай Глава МИД России Сергей Лавров посетит Китай в ближайшее время.
В регионе
3 апреля 2024 г. 13:58
Лавров в ближайшее время посетит Китай

Глава МИД России Сергей Лавров посетит Китай в ближайшее время.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

По ее словам, предусмотрены переговоры с министром иностранных дел Китая Ван И. Дата визита будет вскоре объявлена "совместно с китайскими коллегами".

"Как ожидается, главы внешнеполитических ведомств обсудят широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, взаимодействия на международной арене с акцентом на совместную работу в ООН, БРИКС, ШОС, группе "двадцати", АТЭС и других многосторонних механизмах и форумах", - отметила Захарова.

Она сообщила, что "ожидается обстоятельный обмен мнениями по ряду горячих тем, региональных сюжетов, включая украинский кризис, ситуацию в азиатско-тихоокеанском регионе и другие проблемы".

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Версия на английском языке Lavrov to visit China soon
Версия на азербайджанском языке Lavrov Ukraynadakı müharibəni müzakirə etmək üçün Çinə gedəcək

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