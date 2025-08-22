Зеленский: РФ хочет выдвигать ультиматумы и отсрочить окончание войны

Россия не хочет заканчивать войну, она хочет выдвигать ультиматумы, и благодаря им отсрочить возможность окончания войны.
Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте в пятницу.
"Я считаю так: неделю назад, или две недели назад, неважно, Россия была там, где она и находится, и находилась. Она не хочет, и не хотела, и не хочет сейчас заканчивать войну. Она хочет выдвигать ультиматумы, благодаря ультиматумам отсрочить возможность окончания этой войны", - сказал Зеленский, отметив, что российская сторона делает все, чтобы президент США Дональд Трамп не применял санкции.
Зеленский также отметил важность того, чтобы США присоединились к гарантии безопасности для Украины.
В ближайшее время не стоит ожидать встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Как передает Report, об этом американскому телеканалу NBC News заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Путин готов встретиться с Зеленским, когда будет готова повестка дня саммита, а эта повестка дня вообще не готова", - сказал он.
Издание отмечает, что Белый дом работал над определением места и даты саммита после встречи американского президента Дональда Трампа с Путиным на Аляске и последующих переговоров с Зеленским и европейскими лидерами. Однако российская сторона дала понять, что не спешит с личной встречей Путина и Зеленского, и в четверг начала одну из своих крупнейших воздушных атак за всю войну, поразив цели по всей Украине, включая американский завод по производству электроники.