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Глава МИД РФ: В Армении есть мощнейшее прозападное лобби, работающее на подрыв России

Глава МИД РФ: В Армении есть мощнейшее прозападное лобби, работающее на подрыв России Мощнейшее прозападное лобби, работающее на подрыв влияния России, существует в Армении.
В регионе
23 сентября 2023 г. 21:34
Глава МИД РФ: В Армении есть мощнейшее прозападное лобби, работающее на подрыв России

"Мощнейшее прозападное лобби, работающее на подрыв влияния России, существует в Армении".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"То, что в Армении, как и в ряде других стран бывшего Советского Союза, есть мощнейшее лобби в лице созданных, в том числе и по линии многих западных фондов прослойка неправительственных организаций, которые продвигают интересы США и их союзников. А эти интересы заключаются в том, чтобы там подорвать влияние России - это факт. Таких организаций там много", - сказал он.

"Мы к этому относимся как к искусственно нагнетаемым страстям. Повторю еще раз - мы знаем, кто в этом заинтересован, и кто этим руководит", - добавил министр.

По его словам, антироссийские настроения в Армении искусственно нагнетаются прозападным лобби.

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Версия на азербайджанском языке Lavrov: "Ermənistanda Rusiyanın təsirini sarsıtmağa çalışan qərbyönlü lobbi mövcuddur"

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