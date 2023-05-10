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Лавров: Уверен, что выборы в Турции пройдут без вмешательства извне

Лавров: Уверен, что выборы в Турции пройдут без вмешательства извне Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил уверенность, что всеобщие выборы в Турции будут честными, прозрачными и пройдут без вмешательства извне.
В регионе
10 мая 2023 г. 12:41
Лавров: Уверен, что выборы в Турции пройдут без вмешательства извне

Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил уверенность, что всеобщие выборы в Турции будут честными, прозрачными и пройдут без вмешательства извне.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ

"Хотел бы пожелать турецким коллегам успешного проведения всеобщих выборов, пользуясь нынешним случаем. Эти выборы, как я знаю, за пределами страны уже начались. Уверен, что они будут честными, прозрачными, обеспечат волеизъявление турецкого народа без какого бы то ни было вмешательства извне", - сказал министр на четырехсторонней министерской встрече по Сирии в Москве.

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Версия на английском языке Lavrov expresses confidence that elections in Türkiye will be held without outside interference

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