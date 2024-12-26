Лавров: Украине нужно провести президентские выборы

Украине нужно провести президентские выборы, если страна хочет легитимного президента.

Украине нужно провести президентские выборы, если страна хочет легитимного президента. Пока легитимностью в Украине обладает только Верховная рада.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ.

"Относительно легитимности нынешней украинской власти, президент [России Владимир Путин] на прямой линии очень четко сказал, что украинцы должны с этим сами разобраться, чтобы привести положение дел в Киеве в соответствие с украинской конституцией. Для этого, конечно, нужно, если они хотят, чтобы у них президент был легитимный, выборы провести. А пока согласно конституции, как Путин разъяснил, легитимностью обладает только Верховная рада и соответственно ее председатель", - указал министр.