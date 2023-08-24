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Глава МИД РФ указал генсеку ООН на условия для возобновления участия РФ в зерновой сделке

Глава МИД РФ указал генсеку ООН на условия для возобновления участия РФ в зерновой сделке Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем указал на готовность Москвы вернуться к участию в зерновой сделке только в случае реального выполнения всех обязательств перед российской стороной.
В регионе
24 августа 2023 г. 21:01
Глава МИД РФ указал генсеку ООН на условия для возобновления участия РФ в зерновой сделке

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем указал на готовность Москвы вернуться к участию в зерновой сделке только в случае реального выполнения всех обязательств перед российской стороной.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"В ответ на вопрос генерального секретаря ООН о перспективах возобновления черноморской инициативы Лавров вновь изложил озвученную президентом России Владимиром Путиным позицию Москвы о готовности вернуться к участию в ней только в случае реального выполнения всех обязательств перед российской стороной", - говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи сторон на полях саммита БРИКС в Йоханнесбурге.

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Версия на азербайджанском языке Sergey Lavrov BMT Baş katibinə “taxıl sazişi”nə qayıtmaları üçün şərtlərini bildirib

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