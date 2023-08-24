Глава МИД РФ указал генсеку ООН на условия для возобновления участия РФ в зерновой сделке

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем указал на готовность Москвы вернуться к участию в зерновой сделке только в случае реального выполнения всех обязательств перед российской стороной.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем указал на готовность Москвы вернуться к участию в зерновой сделке только в случае реального выполнения всех обязательств перед российской стороной.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"В ответ на вопрос генерального секретаря ООН о перспективах возобновления черноморской инициативы Лавров вновь изложил озвученную президентом России Владимиром Путиным позицию Москвы о готовности вернуться к участию в ней только в случае реального выполнения всех обязательств перед российской стороной", - говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи сторон на полях саммита БРИКС в Йоханнесбурге.