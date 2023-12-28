Лавров: Углубление диалога Армении с НАТО ведет к утрате оборонного суверенитета

РФ рассчитывает, что Армения осознает угрозу утраты суверенитета государства в сфере национальной обороны и безопасности вследствие углубления диалога с НАТО.

РФ рассчитывает, что Армения осознает угрозу утраты суверенитета государства в сфере национальной обороны и безопасности вследствие углубления диалога с НАТО.

Как передает Report , об этом в интервью агентству ТАСС по итогам 2023 года заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава дипведомства подчеркнул, что в этом году Армения приняла участие в нескольких десятках мероприятий с альянсом. По его словам, в республике продолжается модернизация вооруженных сил по натовским стандартам, а ее военные проходят подготовку в некоторых государствах Североатлантического блока.

"Это не может не вызывать у нас беспокойства. Мы неоднократно обращали внимание армянских коллег, что истинная цель натовцев - укрепить в регионе свои позиции, создать условия для манипуляций по схеме "разделяй и властвуй", - добавил Лавров.