Лавров: Убийство посла - это подлый террористический акт

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Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ "Убийство посла России в Турции Андрея Карлова - это подлый террористический акт".
Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Москве.
"Москва признательна Турции за мгновенную реакцию на убийство посла РФ в Анкаре", - заявил министр.
По его словам, российская следственная группа уже прибыла в Турцию для расследования убийства российского посла.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости