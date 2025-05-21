Лавров убежден, что РФ и Армения отошли от черты недоверия между странами

Россия и Армения "перевалили за черту", на которой двум странам не хватало доверия и откровений, предпочитая руководствоваться только реальными фактами.

Россия и Армения "перевалили за черту", на которой двум странам не хватало доверия и откровений, предпочитая руководствоваться только реальными фактами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такой вывод по итогам своего рабочего визита в Ереван сделал глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в Российско-армянском университете.

"В январе (глава МИД Армении) Арарат Самвелович Мирзоян был в Москве, сейчас вот я приехал сюда (в Ереван - ред.), очень признателен за прием на самом высоком уровне. И наши переговоры в МИД сегодня, и встреча с президентом (Армении Ваагном Хачатуряном) подтвердили, что мы переходим стадию каких-то взаимных недоверий или взаимных обид и понимаем, что они совершенно бессмысленны, потому что есть реальные факты, и мы теперь будем исходить уже из них. <...> Главный вывод по итогам сегодняшнего визита заключается в том, что мы перевалили за черту, на которой нам не хватало откровений и не хватало взаимного доверия", - отметил Лавров, говоря о текущем уровне и о перспективе взаимоотношений Москвы и Еревана.