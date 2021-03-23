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Лавров: У Москвы сегодня нет отношений с Евросоюзом как с организацией

Лавров: У Москвы сегодня нет отношений с Евросоюзом как с организацией Вся инфраструктура отношений с Евросоюзом была уничтожена односторонними действиями Брюсселя, поэтому сейчас у Москвы нет отношений с организацией.
В регионе
23 марта 2021 г. 08:39
Лавров: У Москвы сегодня нет отношений с Евросоюзом как с организацией

Вся инфраструктура отношений с Евросоюзом была уничтожена односторонними действиями Брюсселя, поэтому сейчас у Москвы нет отношений с организацией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД КНР Ван И.

"С Евросоюзом как с организацией отношений нет. Вся инфраструктура этих отношений уничтожена односторонними решениями Брюсселя", - сказал он.

По его словам, Россия будет готова к контактам по наращиванию взаимодействия с ЕС, когда Брюссель сочтет нужным устранить аномалию в двусторонних отношениях. "Если и когда будет сочтено целесообразным со стороны европейцев все-таки устранить эту аномалию в контактах со своим крупнейшим соседом, конечно, мы будем готовы на основе равноправия, на основе поиска балансов интересов эти отношения наращивать. Ну а пока на западном фронте у нас без перемен, на Востоке у нас, по-моему, очень интенсивная повестка дня, которая с каждым годом становится все богаче", - отметил министр.

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Версия на английском языке Lavrov: Moscow has no relations with EU as organization
Версия на азербайджанском языке Lavrov: “Moskvanın Avropa İttifaqı ilə əlaqəsi yoxdur”

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