Лавров: У Москвы сегодня нет отношений с Евросоюзом как с организацией

Лавров: У Москвы сегодня нет отношений с Евросоюзом как с организацией

Вся инфраструктура отношений с Евросоюзом была уничтожена односторонними действиями Брюсселя, поэтому сейчас у Москвы нет отношений с организацией.

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Вся инфраструктура отношений с Евросоюзом была уничтожена односторонними действиями Брюсселя, поэтому сейчас у Москвы нет отношений с организацией. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД КНР Ван И. "С Евросоюзом как с организацией отношений нет. Вся инфраструктура этих отношений уничтожена односторонними решениями Брюсселя", - сказал он. По его словам, Россия будет готова к контактам по наращиванию взаимодействия с ЕС, когда Брюссель сочтет нужным устранить аномалию в двусторонних отношениях. "Если и когда будет сочтено целесообразным со стороны европейцев все-таки устранить эту аномалию в контактах со своим крупнейшим соседом, конечно, мы будем готовы на основе равноправия, на основе поиска балансов интересов эти отношения наращивать. Ну а пока на западном фронте у нас без перемен, на Востоке у нас, по-моему, очень интенсивная повестка дня, которая с каждым годом становится все богаче", - отметил министр. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке Lavrov: Moscow has no relations with EU as organization

Версия на азербайджанском языке Lavrov: “Moskvanın Avropa İttifaqı ilə əlaqəsi yoxdur”