Лавров: Турция многократно говорила РФ, что будет соблюдать конвенцию Монтре

Турецкие партнеры многократно заверяли Россию, что будут соблюдать Конвенцию Монтрё.

Турецкие партнеры многократно заверяли Россию, что будут соблюдать Конвенцию Монтрё.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях Совета Безопасности (СБ) Организации Объединенных Наций (ООН).

Комментируя по просьбе журналиста озвученное помощником министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер стремление Вашингтона работать с Анкарой над тем, чтобы постепенно уйти в нынешней ситуации вокруг Украины от применения Конвенции Монтрё и вновь открыть черноморские проливы, Лавров отметил, что позиция Турции неоднократно заявлялась России.

"Нам турецкие коллеги многократно говорили, что как хранители наследия Конвенции Монтрё они будут строго руководствоваться ее положениями. [Министр обороны США] Ллойд Остин же вернулся на работу, наверное, поэтому они сейчас так активизировались. Нет, я не думаю, что это у них получится", - заметил глава российской дипломатии.

Конвенция Монтрё была подписана 20 июля 1936 года и вступила в силу 9 ноября того же года. Она закрепила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы, передав ей функции по наблюдению и контролю за проходами судов через проливы. При этом конвенция регулирует именно проход военных кораблей, для гражданских судов всех стран сохранена свобода прохода через проливы как в мирное, так и в военное время.