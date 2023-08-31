Лавров: Турция играет важную роль в нормализации ситуации на Южном Кавказе

Турция может сыграть очень важную, конструктивную и полезную роль в усилиях налаживания отношений на Южном Кавказе.
Как сообщает российское бюро
"Подробно рассмотрели ситуацию на Южном Кавказе. Мы заинтересованы в реализации всех договоренностей, которые были достигнуты между лидерам России, Азербайджана и Армении, в том числе по разблокированию транспортного сообщения, коммуникаций. Убеждены, что Турция может сыграть очень важную, конструктивную и полезную роль в этих усилиях", — сказал Лавров.
Лавров также отметил заинтересованность РФ в содействии нормализации отношений между Турцией и Арменией.