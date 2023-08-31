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Лавров: Турция играет важную роль в нормализации ситуации на Южном Кавказе

Лавров: Турция играет важную роль в нормализации ситуации на Южном Кавказе Турция может сыграть очень важную, конструктивную и полезную роль в усилиях налаживания отношений на южном Кавказе.
В регионе
31 августа 2023 г. 18:41
Лавров: Турция играет важную роль в нормализации ситуации на Южном Кавказе

Турция может сыграть очень важную, конструктивную и полезную роль в усилиях налаживания отношений на Южном Кавказе.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом в Москве.

"Подробно рассмотрели ситуацию на Южном Кавказе. Мы заинтересованы в реализации всех договоренностей, которые были достигнуты между лидерам России, Азербайджана и Армении, в том числе по разблокированию транспортного сообщения, коммуникаций. Убеждены, что Турция может сыграть очень важную, конструктивную и полезную роль в этих усилиях", — сказал Лавров.

Лавров также отметил заинтересованность РФ в содействии нормализации отношений между Турцией и Арменией.

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