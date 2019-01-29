Глава МИД России: Страны "каспийской пятерки" должны нести ответственность за регион

© Report/ Elshan Baba https://report.az/storage/news/93a9b88f16259ed34f16ee48038fd3bb/a8215a73-7b79-4083-9fec-0c399f178ec4_292.jpg

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Только страны "каспийской пятерки" (Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркменистан) должны нести ответственность за ситуацию в регионе, как это предусматривает Конвенция о правовом статусе Каспия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с губернатором Астраханской области Сергеем Морозовым.

Российский дипломат отметил, что Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркменистан являются добрыми партнерами России "по другим направлениям внешней политики".

"Очень важно, чтобы Каспийский регион, как предусматривает Конвенция о правовом статусе Каспия, сохранялся регионом, в которым ответственность за все происходящее несет "каспийская пятерка", - добавил он.