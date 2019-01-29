Глава МИД России: Страны "каспийской пятерки" должны нести ответственность за регион

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Только страны "каспийской пятерки" (Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркменистан) должны нести ответственность за ситуацию в регионе, как это предусматривает Конвенция о правовом статусе Каспия.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с губернатором Астраханской области Сергеем Морозовым.
Российский дипломат отметил, что Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркменистан являются добрыми партнерами России "по другим направлениям внешней политики".
"Очень важно, чтобы Каспийский регион, как предусматривает Конвенция о правовом статусе Каспия, сохранялся регионом, в которым ответственность за все происходящее несет "каспийская пятерка", - добавил он.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости