Лавров: США вышли из Афганистана, не задумываясь о последствиях

Поспешный уход войск США и НАТО из Афганистана проходил без осмысления последствий, там осталось много вооружений, необходимо сделать так, чтобы это вооружение не использовалось в неконструктивных целях.

Поспешный уход войск США и НАТО из Афганистана проходил без осмысления последствий, там осталось много вооружений, необходимо сделать так, чтобы это вооружение не использовалось в неконструктивных целях.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

"К сожалению, поспешный уход, назовем это так, войск Соединенных Штатов и других стран НАТО осуществлялся без какого-либо осмысления последствий, а последствия, как вы знаете, заключаются в том, что в Афганистане осталось очень много вооружений", - отметил Лавров на пресс-конференции.

"Видимо, всем нам необходимо сделать так, чтобы это вооружение не использовалось в неконструктивных целях", - добавил он.