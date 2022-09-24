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Лавров: США ставят задачу подчинить азиатские пространства

Лавров: США ставят задачу подчинить азиатские пространства Вашингтон провозгласил задачу подчинения азиатских пространств.
В регионе
24 сентября 2022 г. 22:29
Лавров: США ставят задачу подчинить азиатские пространства

Вашингтон провозгласил задачу подчинения азиатских пространств.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Пытаясь возродить однополярную модель под лозунгом "порядка, основанного на правилах", Запад повсюду насаждает разделительные линии в духе блоковой конфронтации: "либо с нами, либо против нас". Третьего не дано, никаких компромиссов, - отметил министр. - Продолжая бездумный курс на расширение НАТО на восток, приближение военной инфраструктуры блока к границам России, теперь США поставили задачу подчинения азиатских пространств".

При этом Лавров напомнил, что на июньском саммите НАТО в Мадриде Североатлантический альянс провозгласил "неделимость безопасности Евроатлантики и Индо-Тихоокеанского региона". "Под лозунгом "Индо-Тихоокеанских стратегий" создаются закрытые форматы, подрывающие всю создававшуюся десятилетиями вокруг АСЕАН открытую и инклюзивную региональную архитектуру. В дополнение ко всему затеяли "игру с огнем" вокруг Тайваня, обещая ему военную поддержку", - указал глава МИД РФ.

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Версия на азербайджанском языке Lavrov: "ABŞ öz qarşısına Asiyanı tabe etmək vəzifəsi qoyub"

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