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Лавров: США советуют Еревану изгнать российскую базу, обещая "обеспечивать безопасность"

Лавров: США советуют Еревану изгнать российскую базу, обещая "обеспечивать безопасность" США "советуют" Армении отказаться от размещения российской базы и пограничников, обещая взамен "обеспечивать безопасность".
В регионе
17 мая 2023 г. 11:55
Лавров: США советуют Еревану изгнать российскую базу, обещая обеспечивать безопасность

США "советуют" Армении отказаться от размещения российской базы и пограничников, обещая взамен "обеспечивать безопасность".

Как передает Report , об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Царьград".

"Знаю, что армянам, у нас есть такая информация, США и их союзники говорят, мол, давайте к нам, прогоняйте русских со своей территории, и пограничников тоже, убирайте военную базу, американцы будут помогать обеспечивать безопасность. Откровенная провокация. Это тоже не дипломатия… Нет больше этой дипломатии. Есть прямой подкуп", - сказал он.

Он отметил, что США часто бросают своих союзников.

"Мы видим, как Запад ведет себя с теми, на кого он в прошлом делал какую-то ставку. Они бросили президента Египта Хосни Мубарака, который в начале "арабской весны" достойно ушел в отставку, никуда не сбежал… Соединенные Штаты бросили афганское руководство, на которое они полагались в ходе двадцатилетней оккупации этой страны", - напомнил Лавров.

На территории Армении дислоцируется 102-я российская военная база. Воздушной компонентой 102-й российской военной базы в Гюмри является также авиабаза "Эребуни", дислоцированная в Ереване.

Пограничное управление ФСБ России в Армении несет службу в соответствии с договором между РФ и Арменией "О статусе Пограничных войск Российской Федерации, находящихся на территории Республики Армения, и условиях их функционирования" от 30 сентября 1992 года.

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Версия на азербайджанском языке Lavrov: “ABŞ İrəvana təhlükəsizliyi təmin edəcəyini vəd edərək Rusiya bazasını çıxarmağı məsləhət görür”
Версия на английском языке Lavrov: US advising Yerevan to expel Russian base, promising to ‘ensure security’

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