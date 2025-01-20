Лавров: США пытаются восстановить свое присутствие в Афганистане

США пытаются восстановить свое присутствие в Афганистане, включая возвращение военной инфраструктуры.

США пытаются восстановить свое присутствие в Афганистане, включая возвращение военной инфраструктуры.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета безопасности РФ.

"Не забудем мы и про Афганистан, где тоже американцы пытаются восстановить в какой-то мере свое присутствие, используя для этого соседние страны. Подумывают о возвращении туда своей военной инфраструктуры", - сказал он.

Напомним, что война в Афганистане началась в 2001 году, когда в качестве ответа на теракты 11 сентября, международная военная коалиция, включающая силы США и Международные силы содействия безопасности вторглись в страну. США проводили операцию в Афганистане в рамках операции "Несокрушимая свобода"вплоть до 2021 г. Это самая продолжительная война в истории США. С июля 2011 года начался постепенный вывод войск коалиции из Афганистана. 14 апреля 2021 года президент США Джо Байден заявил о начале полного вывода войск США из Афганистана с 1 мая 2021 года. Поспешный вывод войск Западного альянса в условиях экспансии талибов завершился в ночь на 31 августа 2021 года.