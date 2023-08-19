Лавров: США не намерены прекращать конфликт в Украине

Россия не видит перспектив в переговорах с Западом из-за его позиции по Украине.

Россия не видит перспектив в переговорах с Западом из-за его позиции по Украине.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров в интервью журналу "Международная жизнь".

"Западные спонсоры постоянно подталкивают киевский режим к повышению ставок. А лицемерные призывы западников к переговорам мы расцениваем как тактическую уловку, чтобы в очередной раз выиграть время, дать истощенным украинским войскам передышку и возможность перегруппироваться, вновь накачать их оружием и боеприпасами", - сказал министр. По его словам, такая позиция - "это - путь войны", а не дипломатии.

По мнению Лаврова, прекращать конфликт не намерены США, так как они поставили задачу нанести России "стратегическое поражение". Поэтому они заняли "бессмысленную ультимативную позицию" поддержки украинской "формулы мира".