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Лавров: США не намерены прекращать конфликт в Украине

Лавров: США не намерены прекращать конфликт в Украине Россия не видит перспектив в переговорах с Западом из-за его позиции по Украине.
В регионе
19 августа 2023 г. 03:45
Лавров: США не намерены прекращать конфликт в Украине

Россия не видит перспектив в переговорах с Западом из-за его позиции по Украине.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров в интервью журналу "Международная жизнь".

"Западные спонсоры постоянно подталкивают киевский режим к повышению ставок. А лицемерные призывы западников к переговорам мы расцениваем как тактическую уловку, чтобы в очередной раз выиграть время, дать истощенным украинским войскам передышку и возможность перегруппироваться, вновь накачать их оружием и боеприпасами", - сказал министр. По его словам, такая позиция - "это - путь войны", а не дипломатии.

По мнению Лаврова, прекращать конфликт не намерены США, так как они поставили задачу нанести России "стратегическое поражение". Поэтому они заняли "бессмысленную ультимативную позицию" поддержки украинской "формулы мира".

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Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN rəhbəri: “ABŞ Ukraynada münaqişəyə son qoymaq niyyətində deyil”

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