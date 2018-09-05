Лавров: США используют доллар для наказания неугодных

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ "Вашингтон использует доллар для наказания неугодных государств".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в эфире программ "Большая игра" на Первом канале глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Самый яркий пример — это доллар, международная валютно-финансовая система. Это правило? По-моему, правило. Все с ним согласились, многие десятилетия жили с этим правилом, надеялись, что США будут свято выполнять свои обязанности эмитента главной резервной валюты мира", - сказал Лавров.

"Что сейчас происходит с долларом? Долларом манипулирует Вашингтон, как он хочет", - указал он.

По его словам, Вашингтон использует доллар как рычаг давления, когда "хочет кого-то наказать".

"Тут же прекращает обслуживание любых банковых операций в долларах, причем не только страну, которую хотят наказать, но и всех, кто с ней так или иначе имеет какие-то отношения", - отметил глава МИД РФ.