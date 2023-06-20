Лавров: США и ЕС хотят осуществить экспансию в регион Южного Кавказа

США и ЕС стремятся не помочь Армении и Азербайджану нормализовать отношения, а лишь проникнуть в регион и потеснить законные интересы России.

США и ЕС стремятся не помочь Армении и Азербайджану нормализовать отношения, а лишь проникнуть в регион и потеснить законные интересы России.

Как передает Report, об этом сказал глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции в Минске по итогам заседания СМИД ОДКБ.

Он напомнил, что при посредничестве российской стороны заложены основы для нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, в ноябре 2020 года было подписано первое трехстороннее заявление. Затем было принято еще несколько трехсторонних заявлений на высшем уровне, которые посвящены различным аспектам усилий, необходимых для полной нормализации. Это касается, в том числе, разблокированию транспортных коммуникаций и экономических связей между Арменией и Азербайджаном и в целом на Южном Кавказе.

Как отметил министр, РФ не против того, чтобы другие международные игроки пробовали свои силы в посредничестве. Главное, чтобы оно преследовало цель обеспечения договоренностей, отражающих баланс интересов армянского и азербайджанского народов и государств.

"К сожалению, и в том, что делают США и ЕС, мы усматриваем больше не желание помочь договориться, а желание проникнуть в регион, потеснить законные интересы РФ и утвердить себя в качестве неких сил, которые будут здесь играть чуть ли не решающую роль", - сказал министр.

Лавров назвал поведение Запада стремлением к экспансии регионов, которые находятся далеко от границ членов НАТО, Евросоюза. И это имеет мало общего с искренним желанием помочь стабилизировать обстановку. Глава МИД надеется, что партнеры в Ереване и Баку все это понимают. Россия откровенно обсуждает с ними происходящее. Он подчеркнул, что достижение полного урегулирования возможно при реализации всех заявлений, подписанных лидерами трех стран.