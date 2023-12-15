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Лавров: Союзнические связи с Арменией проходят испытания на прочность

Лавров: Союзнические связи с Арменией проходят испытания на прочность Союзнические связи Москвы и Еревана сегодня проходят испытания на прочность на фоне попыток Запада вбить клин в отношения между братскими народами.
В регионе
15 декабря 2023 г. 17:36
Лавров: Союзнические связи с Арменией проходят испытания на прочность

Союзнические связи Москвы и Еревана сегодня проходят испытания на прочность на фоне попыток Запада вбить клин в отношения между братскими народами.

Как передает Report, об этом говорится в обращении главы МИД РФ Сергея Лаврова к участникам первого общественного форума "Россия-Армения", проходящего в Москве в пятницу.

Его зачитал замглавы внешнеполитического ведомства РФ Михаил Галузин.

"Союзнические связи Москвы и Еревана проходят испытания на прочность в свете попыток Запада вбить клин в отношения между нашими братскими народами. Тем ценнее данная инициатива, призванная создать условия для поиска объединительной повестки дня, а также стимулировать появление новых лидеров общественного мнения России и Армении", - отметил министр.

Лавров выразил уверенность, что в результате дискуссий будут выработаны практические рекомендации и налажены полезные контакты.

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Версия на азербайджанском языке Lavrov: "Ermənistanla müttəfiqlik münasibətləri sınağa çəkilir"

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