Лавров: Советы со стороны Запада не нацелены на установление мира на Южном Кавказе

Советы со стороны Запада нацелены не установления мира между Баку и Ереваном, а действуют лишь в своих интересах.

Советы со стороны Запада не нацелены на установление мира на Южном Кавказе. Запад действует лишь в своих интересах.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на традиционной ежегодной пресс-конференции.

"Мы хорошо знаем, что добрые советы западных друзей всегда присутствуют на Южном Кавказе, и эти советы порой воспринимаются тем или иным участником процесса. Но то, что советы Запада нацелены всегда не на нахождение договоренности между странами и регионами на основе баланса их интересов, а на продвижение своих геополитических задач – это тоже всем прекрасно известно", - сказал Лавров.