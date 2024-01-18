О нас

Лавров: Советы со стороны Запада не нацелены на установление мира на Южном Кавказе

Лавров: Советы со стороны Запада не нацелены на установление мира на Южном Кавказе Советы со стороны Запада нацелены не установления мира между Баку и Ереваном, а действуют лишь в своих интересах.
В регионе
18 января 2024 г. 13:19
Лавров: Советы со стороны Запада не нацелены на установление мира на Южном Кавказе

Советы со стороны Запада не нацелены на установление мира на Южном Кавказе. Запад действует лишь в своих интересах.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на традиционной ежегодной пресс-конференции.

"Мы хорошо знаем, что добрые советы западных друзей всегда присутствуют на Южном Кавказе, и эти советы порой воспринимаются тем или иным участником процесса. Но то, что советы Запада нацелены всегда не на нахождение договоренности между странами и регионами на основе баланса их интересов, а на продвижение своих геополитических задач – это тоже всем прекрасно известно", - сказал Лавров.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN rəhbəri: “Qərbin tövsiyələri Cənubi Qafqazda sülhün bərqərar olmasına yönəlməyib”
Версия на английском языке Lavrov: Western advice not aimed at establishing peace in South Caucasus

Самое читаемое

Должностные лица азербайджанской армии отправлены в запас и отставку
Должностные лица азербайджанской армии отправлены в запас и отставку
12 января 2024 г. 13:08
Управление образования Баку принимает меры для сокращения плотности учащихся в школах
Управление образования Баку принимает меры для сокращения плотности учащихся в школах
15 января 2024 г. 11:19
Анар Гулиев: В Генплане Баку не предусмотрена прокладка линии метро до Хырдалана
Анар Гулиев: В Генплане Баку не предусмотрена прокладка линии метро до Хырдалана
16 января 2024 г. 11:12
В Баку температура воздуха упадет до -4°С, в регионах ожидается снег
В Баку температура воздуха упадет до -4°С, в регионах ожидается снег
14 января 2024 г. 13:14
Число погибших при пожаре в мебельном цехе в Баку возросло до семи
ФотоЧисло погибших при пожаре в мебельном цехе в Баку возросло до семи
15 января 2024 г. 21:54
В азербайджанской армии продолжаются командные сборы
ФотоВ азербайджанской армии продолжаются командные сборы
12 января 2024 г. 10:05
Названа дата вступительного экзамена в магистратуру
Названа дата вступительного экзамена в магистратуру
12 января 2024 г. 11:37
На некоторых улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки - СПИСОК
ФотоНа некоторых улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки - СПИСОК
16 января 2024 г. 08:27
Азербайджанские школьники приняли участие в международной олимпиаде в США
ФотоАзербайджанские школьники приняли участие в международной олимпиаде в США
14 января 2024 г. 17:42
НАСА представило экспериментальный сверхзвуковой самолет X-59
НАСА представило экспериментальный сверхзвуковой самолет X-59
13 января 2024 г. 03:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi