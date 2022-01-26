Лавров: советского разведчика Рихарда Зорге могут перезахоронить в России

Москва добивается от Токио решения вопроса с захоронением советского разведчика Рихарда Зорге, работавшего во времена Второй мировой войны в Японии.

Москва добивается от Токио решения вопроса с захоронением советского разведчика Рихарда Зорге, работавшего во времена Второй мировой войны в Японии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в ходе пленарного заседания Госдумы. При этом он добавил, что существует инициатива перезахоронения Зорге в России.

По словам Лаврова, сохранность могилы Зорге одно время находилась под угрозой, однако российское посольство приняло активное участие в ее спасении.

Ранее посольство РФ в Токио заполучило права на могилу разведчика после смерти родственников его гражданской жены.

Министр добавил, что в остальном работа по сохранению памятников советским солдатам, в частности, на территории Восточной Европы, ведется в штатном режиме и не требует "экстраординарных мер".

"Мы [работаем] совместно с министерством обороны, у которого есть специальное подразделение по военно-мемориальной работе. Они и представителей своих имеют в тех странах, где таких мест захоронений и памятников немало. Прежде всего, это, конечно, восточноевропейские страны, и я не вижу здесь какой-то необходимости экстраординарных мер", - заключил Лавров.