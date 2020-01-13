Лавров: Саррадж подписал соглашение, а Хафтар еще думает

Председатель правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж и председатель высшего госсовета Ливии Халед Мишри подписали соглашение.

Как сообщает российское бюро Report, об этом на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Маршал Хафтар и председатель палаты депутатов Акиль Салех рассматривают этот документ позитивно и попросили немного дополнительного времени до утра. Надеюсь, решение будет позитивным", - сказал Лавров.

"Турецкие и российские представители продолжат оказывать сторонам содействие в реализации тех договоренностей, о которых идут переговоры", - заключил министр иностранных дел РФ.